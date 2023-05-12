В зоопарке Воронежа впервые у китайской шелковой курицы появился цыпленок

скриншот видео Воронежского зоопарка

Воронежский зоопарк поделился радостной новостью. У китайской шелковой курицы появился цыпленок - впервые. Эта порода очень необычная: перья лишены крючков и имеют мягкие, но очень гибкие стержни, поэтому и внешне, и на ощупь напоминают шерсть или мех – такие же нежные и шелковистые.

- Сейчас малышу почти месяц. Он уже активно осваивает вольер по соседству с попугаями ара, но ни на шаг не отходит от своей мамы, всегда следует и прячется за ней. Для активного развития цыпленка и роста перьев работники добавляют в рацион специальные витамины и минералы, - сообщили в зоопарке.