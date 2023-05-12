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НовостиДом. Семья12 мая 2023 5:23

В зоопарке Воронежа впервые у китайской шелковой курицы появился цыпленок

Малыша уже можно увидеть, хотя он пока не отходит от родительницы
Ярослав ИВАНОВ
скриншот видео Воронежского зоопарка

скриншот видео Воронежского зоопарка

Воронежский зоопарк поделился радостной новостью. У китайской шелковой курицы появился цыпленок - впервые. Эта порода очень необычная: перья лишены крючков и имеют мягкие, но очень гибкие стержни, поэтому и внешне, и на ощупь напоминают шерсть или мех – такие же нежные и шелковистые.

- Сейчас малышу почти месяц. Он уже активно осваивает вольер по соседству с попугаями ара, но ни на шаг не отходит от своей мамы, всегда следует и прячется за ней. Для активного развития цыпленка и роста перьев работники добавляют в рацион специальные витамины и минералы, - сообщили в зоопарке.