Экс-руководителю воронежского департамента культуры ужесточили наказание за мошенничество

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Судебная коллегия Воронежского областного суда рассмотрела апелляцию по делу о мошенничестве бывшего руководителя департамента культуры Воронежской области Эмилии Сухачевой и директора детской школы искусств №11 Алексея Дорохина.

Напомним, в ноябре прошлого года их признали виновными в похищении 870 тысяч рублей в ходе подготовки благотворительного бала «Рождественские встречи» в 2019 году. Тогда Сухачеву приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, и лишением права занимать определенные должности на срок 3 года. А Дорохину дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

На этот раз суд ужесточил фигурантам наказание. Условный срок заменили принудительными работами. Эмилии Сухачевой назначили 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. А Дорохину - 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка.