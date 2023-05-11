Воронежцы сфотографировали столб черного дыма на левом берегу

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Огромный столб черного дыма заметили воронежцы со стороны левого берега вечером 11 мая. Очевидцы сфотографировали его и опубликовали в соцсетях.

Как уточнили в ГУ МЧС по области, пожар возник в автомобильной мастерской на улице Димитрова – вспыхнуло оборудование для покраски машин. Цвет дыма спасатели объяснили горением краски.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС быстро локализовали огонь и затем полностью ликвидировали очаг возгорания. По оперативным данным, в результате поисшествия никто из людей не пострадал.