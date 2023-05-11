Под Воронежем дачники скрутили грабителя, проникшего в их домик

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Жители Новоусманского района задержали и передали полицейским грабителя, которого скрутили на месте преступления. С заявлением в полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила о похищении имущества из ее загородного дома.

Выехавшие на место происшествия полицейские восстановили картину. Утром 6 мая в открытую дверь дома, расположенного на улице Сиреневой зашел неизвестный. Он похитил музыкальное оборудование и 7 тысяч. Когда вор уже собирался скрыться, его заметили домочадцы: схватили и удерживали до приезда полицейских.

Доставленный в полицию подозреваемый – 24-летний Старого Оскола полностью признал свою вину и пояснил, что похищенное имущество хотел продать.