Житель Воронежской области умер в больнице после падения во время драки

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Воронежской области, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Следователи выяснили, что в ночь с 31 января на 01 февраля 2023 года около киоска быстрого питания, расположенного на улице Пролетарская города Россоши, 32-летний мужчина познакомился с тремя местными жителями, и начал распивать с ними алкогольные напитки. В процессе общения между ним и 22-летним парнем из компании произошел конфликт. Обвиняемый оттолкнул от оппонента, который упал, ударившись головой об асфальт. Молодой человек через несколько минут поднялся, и знакомые отвели его домой. Однако на следующий день почувствовал себя плохо и попал в больницу, где впоследствии скончался от последствий травмы головы.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте. Утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.