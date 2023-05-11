Шесть признаков венерического заболевания: воронежский врач рассказала, как избежать половых инфекций

Если у вас появились симптомы половых инфекций, посетите врача и сдайте анализы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Половые инфекции – одна из самых распространенных причин бесплодия у женщин и мужчин. Чаще всего такими болезнями заражаются люди в возрасте 20–30 лет. То есть те, кто находятся на пике своих репродуктивных возможностей. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, во время полового контакта партнеры могут «поделиться» друг с другом тридцатью разными видами бактерий, вирусов и паразитов. Восемь из них вызывают наиболее распространенные заболевания: гонорею, сифилис, трихомониаз, хламидиоз, герпес, папиллому, ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит B.

Некоторые половые инфекции приводят к воспалению в маточных трубах, из-за чего они становятся непроходимыми. Другие микроорганизмы нарушают подвижность сперматозоидов в женских половых путях, провоцируют выработку антиспермальных антител. У мужчин возбудители половых инфекций приводят к уменьшению количества спермы вплоть до полного отсутствия, снижают ее качество.

Как избежать заражения инфекциями через половые пути, какие методы диагностики и лечения выбрать, рассказала дерматовенеролог Воронежского областного кожно-венерологического диспансера Евгения Редникина.

– По каким признакам человек может понять, что заразился передающейся половым путем инфекцией? При каких симптомах стоит обратиться к врач?

– Первые признаки заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), появляются после окончания инкубационного периода. Для каждого возбудителя и вызванного им патологического процесса он разный. Наименьшее его значение характерно для гонореи, сифилиса, хламидиоза и уреаплазмоза – около двух недель. Для вирусных возбудителей ЗППП: вирусные гепатиты В и С, ВИЧ, папилломавирусная инфекция, – инкубационный период может составлять свыше нескольких лет.

Первичные симптомы могут быть практически одинаковыми для всех заболеваний. Например, дизурия – нарушение мочеиспускания. Оно становится частым, болезненным. При этом выделяется небольшой объем мочи. Появление патологических примесей (гной, кровь) в сперме у мужчин – указывает на наличие инфекционного процесса в предстательной железе. Покраснение кожи промежности и слизистых оболочек половых органов. На фоне покраснения может появляться сыпь, пузырьки или небольшие эрозии. Выделения из уретры или половых путей, которые чаще имеют слизистый характер, небольшой объем и неприятный запах. У женщин развивается тянущая боль внизу живота. Увеличение регионарных лимфатических узлов, а также их болезненность при пальпации (прощупывании).

– Какие методы диагностики на выявление инфекций считаются наиболее информативными?

– Мазок (бактериоскопический метод) – самый распространенный метод лабораторной диагностики. В этом случае анализ выполняется с помощью светового микроскопа. Исследуемый материал вносят в каплю физраствора, тщательно размешивают и распределяют по стеклу. Должно наступить хорошее окрашивание частей клеток и бактерий в разные цвета, чтобы оценить состав выделений из уретры, влагалища и шейки матки.

Практически не определяются в урогенитальном мазке вирусы, хламидии, микоплазмы и уреаплазмы, и одних только результатов мазка часто бывает недостаточно для постановки диагноза. Для диагностики этих инфекций рекомендуется использовать методы ПЦР-диагностики и ИФА-исследований.

Бакпосев – метод диагностики ЗППП путем выращивания микробов в благоприятной для этого среде. Он является золотым стандартом в определении инфекций, поскольку выявляет не только вирус, но и его активность. Преимуществом метода является возможность не только выявить бактерию, но и возможность получить антибиотикограмму, на основе которой врач назначает точное лечение. Наиболее часто бакпосев используют для диагностики уреаплазмоза, микопламзоза, трихомониаза

Иммуноферментный анализ нацелен на выявление антител в крови. Соответственно, чем больше титр, тем больше антител к тому или иному инфекционному заболеванию. IgG – антитела говорят о перенесенном в прошлом инфекционном заболевании, а IgМ – антитела говорят о наличии острого инфекционного процесса. ИФА позволяет диагностировать сифилис.

– Нередко, заметив какие-то проблемы половой сферы, человек отправляется за советами в интернет. Чем опасна самодиагностика и самолечение заболеваний передающихся половым путем?

– Некоторые половые инфекции, такие как хламидиоз и гонорея, успешно лечатся антибиотиками. Важно начать лечение как можно раньше, пока возбудители не успели распространиться на органы таза, и пока инфекция не привела к осложнениям, так как они зачастую не лечатся даже после уничтожения инфекционного агента. Нужно добросовестно выполнять назначения врача, не прекращать курс раньше времени, даже если симптомы уменьшились. После необходимо повторно сдать анализы, убедиться, что инфекция ликвидирована, и только после этого планировать беременность. Самолечение может привести к плачевным последствиям.

– Какие ЗППП можно вылечит, а какие нет?

– Хламидиоз, гонорею, сифилис, микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомониаз подлежат лечению. А вот вирусные половые инфекции – генитальный герпес и ВПЧ –полностью излечению не подлежат.

– Считается, что заболевания, передающиеся половым путем не поддаются лечению теми препаратами, которые использовали прежде. Так ли это?

– Согласно рекомендациям ВОЗ препараты, используемые для лечения половых инфекций, должны быть высокоэффективны (не менее 95%), иметь доступную цену, хорошую переносимость, возможность однократного применения перорально, возможность применения во время беременности и медленное развитие к ним резистентности у микроорганизмов.

Эффективность является важнейшим критерием отбора схем лечения. Схемы с гарантией излечения меньшей, чем 95% должны использоваться с осторожностью, т. к. они способствуют селекции устойчивых штаммов. Применение схем, эффективность которых ниже 85%, недопустимо.

Вторым важнейшим вопросом при лечении таких инфекций является вопрос безопасности, которая зависит от степени токсичности применяемых средств. При проведении терапии допустимо использовать основные (препарат выбора) и альтернативные схемы лечения. Препарат выбора обеспечивает наилучшее соотношение между эффективностью и безопасностью лечения. Альтернативные препараты назначают при невозможности использования препаратов первого выбора в связи с индивидуальной непереносимостью, беременностью, лактацией и сопутствующими заболеваниями и назначается врачом после сбора анамнеза пациента и лабораторных обследований подтверждающих ЗППП у пациента.

– Как защитить себя от ЗППП? Насколько можно быть уверенным в барьерных методах?

– Меры просты, и они хорошо известны каждому. К сожалению, не все их соблюдают. Необходимо использовать презервативы. Когда у вас появился новый партнер, предложите вместе провериться на распространенные половые инфекции. Избегайте беспорядочных половых связей. Если у вас был незащищенный секс или появились симптомы половых инфекций – посетите врача и сдайте анализы.