Водитель автобуса с детьми в Воронеже поплатился за нарушение правил дорожного движения

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Полицейские провели проверку по размещенному в Сети видеоролику. Видеорегистатор одного из очевидцев запечатлел, как водитель автобуса, перевозившего детей, грубо нарушил правила дорожного движения. Не желая стоять в общем потоке транспорта на улице Остужева, он нарушил требования разметки при повороте налево на перекрестке.

Инспекторы разыскали нарушителя и привлекли его к административной ответственности. Мужчине выписали штраф в размере 1000 рублей.

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