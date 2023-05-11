Сбер в парке «Олимпик» 20 мая проведёт Зелёный Марафон

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Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране. В программе - дистанции на 200 м для детей и 4,2 км для взрослых, скандинавская ходьба на 4,2 км, забег роллеров на 3 км, а также экологическая акция по высадке деревьев. Также на мероприятии будут проводиться спортивные активности: забег на беговелах для детей, турнир по настольному теннису, сдача норм ГТО.

Кристина Маскаленко, и.о. управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк: «Традиционно воронежцы принимают активное участие в наших забегах. В этом юбилейном для Зеленого марафона году, мы приготовили обширную программу: гостей ждут спортивные, развлекательные и эко-активности для всей семьи. Забег будет носить благотворительный характер. Все средства, собранные от пожертвований, будут направлены на высадку деревьев».

В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Каждый участник Зеленого Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зеленого Марафона. Регистрация открыта на сайте забега и продлится до 14 мая включительно.