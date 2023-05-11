В воронежской библиотеке имени Никитина будут сохранять и реставрировать редкие книги

"Никитинка" стала победителем федерального конкурса Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежская библиотека имени Никитина стала победителем конкурса на создание регионального центра консервации и реставрации (РЦКР) библиотечного фонда. Центр откроется на ее базе уже в этом году. В его задачи будет входить сохранение редкого библиотечного фонда, составляющего культурную и историческую ценность как для региона, так и для России в целом.

- Благодаря федеральной поддержке библиотека получит профессиональное современное оборудование, а сотрудники пройдут обучение, чтобы консервировать, реставрировать и сохранять в должном состоянии важнейшие документы, - сообщили в правительстве Воронежской области.

Проект по сохранению библиотечного реализуется по всей России. До конца 2030 года в стране планируется открыть 40 таких центров. В 2022 году центры были открыты в Нижегородской и Рязанской областях. А в 2023 году, кроме Воронежской области, они появятся в Республике Удмуртия, Красноярском крае и Кировской области.