Воронежский пенсионер лишился телефона и денег после дружеской попойки

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Проснувшись после распития алкоголя в компании 42-летнего приятеля 74-летний воронежец обнаружил пропажу мобильного телефона и банковской карты. В смартфоне было установлено банковское приложение, позволяющее оплачивать покупки бесконтактным способом. Причиненный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением. По подозрению в совершении кражи задержали собутыльника пенсионера. Ранее судимый мужчина скрывался на улице 9 Января у своих знакомых. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что приобрел на украденные деньги алкогольную продукцию и наркотики.

- По факту кражи телефона и денег с карты возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД по области. - Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.