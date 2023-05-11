Под Воронежем семьям двух погибших бойцов вручили орден Мужества

Александру Спорыхину было всего 34 года.
Фото: Администрация Рамонского района ВКонтакте.
5 мая в Березовском филиале техникума пищевой и перерабатывающей промышленности вручили орден Мужества семье Александра Спорыхина. Он погиб в ходе специальной военной операции.
Александра мобилизовали в сентябре 2022 года, погиб он в декабре. Мужчине было 34 года. Родственники и знакомые вспоминают Александра как доброго честного человека, который всегда был готов прийти на помощь другим людям.
На церемонии военный комиссар Рамонского и Верхнехавского районов Виталий Андреев вручил брату Александра орден Мужества.
Брат Александра получает орден Мужества от военного комиссара.
Фото: Администрация Рамонского района ВКонтакте.
В тот же день в Борской школе состоялась церемония открытия памятной таблички Павлу Кулакову. Он пал смертью храбрых при исполнении воинского долга в ДНР, ему было 35 лет. Павел учился в этой школе. Глава Рамонского района Роман Береснев вручил отцу Павла Сергею Кулакову орден Мужества, которого его сын удостоен посмертно.
В почетном карауле у памятной таблички стояли юнармейцы.
Фото: Администрация Рамонского района ВКонтакте.