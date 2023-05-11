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НовостиОбщество11 мая 2023 12:18

Воронежские автоинспекторы наказали 35 водителей за то, что те не пропустили пешеходов

Правоохранители завершили акцию «Безопасная дорога»
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Фото: ОГИБДД по Воронежу.

Фото: ОГИБДД по Воронежу.

Воронежские гаишники подвели итоги мероприятия «Безопасная дорога». Из-за увеличения с начала года на дорогах региона аварий с участием пешеходов госавтоинспекторы вместе с общественниками устроили профилактическую акцию во всех районах области. Экипажи ДПС дежурили в усиленном режиме.

Так, полицейские привлекли к ответственности 35 водителей за непредоставление преимущества пешеходам. Выявили 16 пешеходов, пересекающих дорогу в неустановленном месте. Пять водителей попались на нарушении тонировки стекол. Стражи порядка выявили четырех автомобилистов в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.