Воронежские автоинспекторы наказали 35 водителей за то, что те не пропустили пешеходов

Фото: ОГИБДД по Воронежу.

Воронежские гаишники подвели итоги мероприятия «Безопасная дорога». Из-за увеличения с начала года на дорогах региона аварий с участием пешеходов госавтоинспекторы вместе с общественниками устроили профилактическую акцию во всех районах области. Экипажи ДПС дежурили в усиленном режиме.

Так, полицейские привлекли к ответственности 35 водителей за непредоставление преимущества пешеходам. Выявили 16 пешеходов, пересекающих дорогу в неустановленном месте. Пять водителей попались на нарушении тонировки стекол. Стражи порядка выявили четырех автомобилистов в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.