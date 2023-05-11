В Воронежской области 9-летнего мальчика, найденного рядом с железной дорогой, отправят в детдом

В детдоме у мальчика будет по крайней мере нормальная одежда и обувь. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Таловой сотрудники органов опеки и попечительства приняли решение отправить 9-летнего мальчика, найденного рядом с железной дорогой, в детдом. Он убежал от матери 29 апреля. Когда его нашли случайные прохожие, у ребенка не было нормальной одежды и обуви. Сейчас он находится в Таловской районной больнице. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения уверяют, что мальчика в медучреждении обеспечили всем необходимым. Сделала эта не родная мама, пришедшая в больницу всего раз с пустыми руками, а опять же работники органов опеки.

Мальчик убежал от матери не от хорошей жизни. Ранее женщину уже не раз лишали родительских прав за то, что она не выполняла свои обязанности по отношению к детям. К тому же у нее есть проблемы с жильем. Похоже, это тот случай, когда другого выхода, как оформлять ребенка в детдом, у органов опеки не было.