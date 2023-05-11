Два «КамАЗа» и легковушка столкнулись под Воронежем

фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Массовая авария произошла 11 мая около 11 часов на федеральной трассе «Дон» под Воронежем на территории Новоусманского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 37- летний местный житель на автомобиле «ВАЗ – 2114», по предварительной информации, слишком «прижался» к следовавшему в попутном направлении «КамАЗ-53212» под управлением 40-летнего местного жителя и допустил столкновение с ним. От удара грузовик сместился на крайнюю правую полосу, при этом зацепил «КамАЗ-5490» под управлением 52-летнего жителя Республики Башкортостан.

В результате ДТП все три автомобиля получили механические повреждения, а легковушка перевернулась и легла на крышу. Однако никто из людей не пострадал.

По факту аварии проводится проверка полиции.