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НовостиПроисшествия11 мая 2023 12:08

Два «КамАЗа» и легковушка столкнулись под Воронежем

Массовая авария произошла у Новой Усмани
Ирина КАЗАНИНА
фото ГУ МВД по области

фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Массовая авария произошла 11 мая около 11 часов на федеральной трассе «Дон» под Воронежем на территории Новоусманского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 37- летний местный житель на автомобиле «ВАЗ – 2114», по предварительной информации, слишком «прижался» к следовавшему в попутном направлении «КамАЗ-53212» под управлением 40-летнего местного жителя и допустил столкновение с ним. От удара грузовик сместился на крайнюю правую полосу, при этом зацепил «КамАЗ-5490» под управлением 52-летнего жителя Республики Башкортостан.

В результате ДТП все три автомобиля получили механические повреждения, а легковушка перевернулась и легла на крышу. Однако никто из людей не пострадал.

По факту аварии проводится проверка полиции.