В Воронеже 14 мая изменят маршруты четырех автобусов

Четыре автобуса изменят путь только на один день из-за футбольного матча. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 7.00 до 23.00 воскресенья, 14 мая, изменят путь четырех автобусов, едущих через центр Воронежа: №№ 46, 58, 76 и С76. Сделают это из-за общего перекрытия движения на улицах Комиссаржевской, Студенческой, Чайковского и Фридриха Энгельса. Его причина - организация футбольного матча «Факела» с нижегородским клубом «Пари НН».

Автобусы №№ 46, 76, С76 14 мая будут ездить с улицы Плехановской по Кольцовской, площади Черняховского и снова Кольцовской до остановки «вокзал Воронеж-1». А обратно – с Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.

Автобус № 58 поедет с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, Плехановской и далее по маршруту. И обратно – с Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту.

Напомним, с 15 мая изменят путь еще двух воронежских автобусных маршрутов.