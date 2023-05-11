В Воронежской области пресекли два канала поставок наркотиков

Фото пресс-служба УФСБ по Воронежской области Фото: Предоставлено

Сотрудники воронежского УФСБ выявили и пресекли два транзитных канала поставок наркотиков из центральных в южные регионы России. В марте и апреле служба, отрабатывая полученную оперативную информацию, задержала с поличным на федеральной трассе М-4 «Дон» двух граждан - жителей Московской и Тамбовской областей - при доставке партии наркотических средств в особо крупном размере. Во время досмотра в их машинах обнаружили и изъяли на экспертизу полиэтиленовые свертки с порошком. В пакетах оказался а-пирролидиновалерофенон, являющийся производным N-метилэфедрона, весом около 5 кг и мефедрон весом около 2 кг.

На задержанных следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Рамонском районе сотрудники наркоконтроля и автоинспекторы поймали крупного контрабандиста.