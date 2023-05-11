В центре Воронежа 14 мая запретят движение и парковку машин

Проезд возле Центрального стадиона профсоюзов запретят с 7 часов 14 мая. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В воскресенье, 14 мая, из-за футбольного матча «Факела» с командой «Пари НН» из Нижнего Новгорода перекроют движение на четырех улицах. С 7.00 до 23.00 нельзя будет проехать на следующих улицах центра Воронежа:

– Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

Причем в этих местах нельзя будет выезжать даже из дворов.

Кроме того, с 18.00 13 мая до 23.00 14 мая запретят парковку на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Водителям, обычно проезжающим через эту часть центра Воронежа или планировавшим оставлять там свои машины, стоит заранее задуматься, как изменить свои планы.