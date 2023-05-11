Стали известны адреса подвоза воды жителям Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа 13 мая

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа назвали адреса подвоза воды жителям Железнодорожного и Левобережного районов в связи с отключением ресурса в субботу, 13 мая. Как сообщили чиновники, горожане смогут получить как техническую, так и питьевую воду.

Техническую воду можно будет набрать по адресам:

Левобережный район

С 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 18.00 13 мая:

- пер. Бродского, 23;

- ул. Баррикадная, 13 (с торца дома);

- ул. Баррикадная, 26-28;

- ул. Циолковского, 123;

- ул. Димитрова, 142-144;

- Ленинский пр, 116;

- пер. Мостостроителей, 6-7;

- Ленинский пр, 26/1-24/1;

- ул. Героев Стратосферы, 11-9;

- ул. Ленинградская, 55;

- ул. Меркулова, 1-3.

С 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 13 мая:

- ул. Клинская, 4;

- ул. Туполева, 11;

- ул. Туполева, 23-17;

- ул. Туполева, 38;

- ул. Димитрова, 136;

- ул. Порт-Артурская, 21;

- Ленинский пр, 86-82;

- Ленинский пр, 22/1-20/1;

- ул. Героев Стратосферы, 20-22;

- ул. Ленинградская, 116а;

- ул. Кулибина, 13.

с 12.00 до 14.00 и с 20.00 до 22.00 13 мая:

- ул. Рижская, 2;

- ул. Циолковского, 31;

- ул. Писарева, 13а;

- ул. Ермака, 17;

- ул. Димитрова, 142-144;

- ул. Серова, 1;

- Ленинский пр, 30-32;

- Ленинский пр , 10-12;

- ул. Беляевой, 3;

- ул. Крамского, 27;

- Ленинский пр., 6/2.

С 14.00 до 16.00 и с 22.00 13 мая:

- ул. Ржевская, 11/2;

- ул. Красный октябрь, 90;

- ул. Иркутская, 21-15;

- ул. Циолковского, 169;

- ул. Димитрова. 136;

- Ленинградская, 55;

- ул. Меркулова, 1-3;

- Ленинский пр., 116;

- пер. Мостостроителей, 6-7;

- Ленинский пр., 26/1-24/1;

- ул. Героев Стратосферы, 11-9.

Железнодорожный район

С 8.00 до 22.00 13 мая:

- ул. Урывского, 17/2;

- ул. Урывского, 11;

- ул. Гаршина, 10;

- Ленинский пр., 130;

- ул. Остужева, 16;

- ул. Остужева, 42;

- ул. Остужева, 28;

- ул. Минская, 21;

- ул. Переверткина, между домами 4 и 12.

Питьевую воду обещают подвезти по следующим адресам:

– Левобережный район (в 8.00) Ленинский проспект, 30-32;

– Железнодорожный район (в 8.00) ул. Урывского, 11.