Стали известны адреса подвоза воды жителям Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа 13 мая

Фото Станислава Шевченко
Фото: из архива «КП»
В мэрии Воронежа назвали адреса подвоза воды жителям Железнодорожного и Левобережного районов в связи с отключением ресурса в субботу, 13 мая. Как сообщили чиновники, горожане смогут получить как техническую, так и питьевую воду.
Техническую воду можно будет набрать по адресам:
Левобережный район
С 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 18.00 13 мая:
- пер. Бродского, 23;
- ул. Баррикадная, 13 (с торца дома);
- ул. Баррикадная, 26-28;
- ул. Циолковского, 123;
- ул. Димитрова, 142-144;
- Ленинский пр, 116;
- пер. Мостостроителей, 6-7;
- Ленинский пр, 26/1-24/1;
- ул. Героев Стратосферы, 11-9;
- ул. Ленинградская, 55;
- ул. Меркулова, 1-3.
С 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 13 мая:
- ул. Клинская, 4;
- ул. Туполева, 11;
- ул. Туполева, 23-17;
- ул. Туполева, 38;
- ул. Димитрова, 136;
- ул. Порт-Артурская, 21;
- Ленинский пр, 86-82;
- Ленинский пр, 22/1-20/1;
- ул. Героев Стратосферы, 20-22;
- ул. Ленинградская, 116а;
- ул. Кулибина, 13.
с 12.00 до 14.00 и с 20.00 до 22.00 13 мая:
- ул. Рижская, 2;
- ул. Циолковского, 31;
- ул. Писарева, 13а;
- ул. Ермака, 17;
- ул. Димитрова, 142-144;
- ул. Серова, 1;
- Ленинский пр, 30-32;
- Ленинский пр , 10-12;
- ул. Беляевой, 3;
- ул. Крамского, 27;
- Ленинский пр., 6/2.
С 14.00 до 16.00 и с 22.00 13 мая:
- ул. Ржевская, 11/2;
- ул. Красный октябрь, 90;
- ул. Иркутская, 21-15;
- ул. Циолковского, 169;
- ул. Димитрова. 136;
- Ленинградская, 55;
- ул. Меркулова, 1-3;
- Ленинский пр., 116;
- пер. Мостостроителей, 6-7;
- Ленинский пр., 26/1-24/1;
- ул. Героев Стратосферы, 11-9.
Железнодорожный район
С 8.00 до 22.00 13 мая:
- ул. Урывского, 17/2;
- ул. Урывского, 11;
- ул. Гаршина, 10;
- Ленинский пр., 130;
- ул. Остужева, 16;
- ул. Остужева, 42;
- ул. Остужева, 28;
- ул. Минская, 21;
- ул. Переверткина, между домами 4 и 12.
Питьевую воду обещают подвезти по следующим адресам:
– Левобережный район (в 8.00) Ленинский проспект, 30-32;
– Железнодорожный район (в 8.00) ул. Урывского, 11.