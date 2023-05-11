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НовостиОбщество11 мая 2023 10:34

В Воронеже 19 мая на 6,5 часов закроют парк «Орленок»

Там будут готовиться к проведению международного анимационного фестиваля
Олег КУЗНЕЦОВ
С утра 19 мая парк «Орленок» будет закрыт.

С утра 19 мая парк «Орленок» будет закрыт.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 19 мая, с 7.00 до 13.30 будет закрыты входы в «Орленок». Об этом сообщили в телеграм-канале парка. Дело в том, что в 15.00 пройдет торжественная церемония открытия международного анимационного фестиваля. С утра будут к ней готовиться, а посетители этому процессу могут помешать.

Напомним, гостей фестиваля ждет концерт воронежских коллективов, ростовые куклы, конкурсы, квесты, аквагрим и шоу мыльных пузырей. Завершится церемония открытия показом полнометражного анимационного фильма под открытым небом в 19.00. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-класс, а также интерактивные экскурсии. Вход на все эти мероприятия свободный.

На фестивале покажут 99 мультфильмов. В их числе организаторы анонсировали продолжение знаменитого мультика «Котенок с улицы Лизюкова».