Жительница Воронежа перевела мошенникам больше полумиллиона рублей в надежде на получение прибыли

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Еще она жительница Воронежа пополнила п6ечальную статистику обманутых мошенниками граждан. 58-летняя женщина сообщила в полицию, что на одном из сайтов в интернете нашла информацию о возможности выгодного инвестирования. Она зашла в мобильное приложение одного из банков в раздел «инвестиции» и подала заявку на участие. Через несколько дней с женщиной связался мужчина, который представился как менеджер инвестиционной платформы, пообещал ежедневный доход и убедил женщину пройти обучение и внести деньги на счет для начала инвестиции.

Пройдя обучение, потерпевшая перевела 470 тысяч рублей на электронный счет (кошелек), созданный на сайте. После этого потерпевшей стали поступать звонки от ее виртуального менеджера, который сообщал, что есть прибыль. Однако через какое-то время «менеджер» пропал из виду, на связь не выходил, а деньги с электронного счета женщины пропали.

По заявлению потерпевшей в полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».