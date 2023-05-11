Победивших коронавирус жителей Воронежской области за сутки стало почти вдвое больше

В ковидных стационарах врачи могут вздохнуть свободнее, число госпитализированных сейчас невелико. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи дали обнадеживающие цифры по суточным заболеваниям коронавирусом в Воронежской области. На утро четверга, 11 мая, заразился еще 51 человек, 19 из них госпитализированы. Почти столько же заболевших было на начало дня 10 мая – 53. Всего же коронавирусом заразились уже 504 701 житель Воронежской области.

А вот по выздоровевшим налицо положительная тенденция. На этот раз закрыли ковидный больничный 193 человека. Это почти вдвое больше, чем на утро 10 мая – тогда вылечились 106 наших земляков. Всего же избавились от коронавируса уже 494 406 жителей Воронежской области.

На этот раз никто не умер от осложнений. Число жертв опасной болезни в Воронежской области осталось прежним – 8 655.