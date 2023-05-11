Под Воронежем водитель съехал с дороги, чтобы возложить цветы к памятнику, и застрял в грязи

Автоинспекторам без посторонней помощи не удалось вернуть «Шкоду» на дорогу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На восьмом километре дороги Лиски – Залужное - Колыбелка - село Пухово водитель «Шкоды-Октавии» забуксовал в местном черноземе. В эти практически непроходимые для легковушки места мужчину привела не прихоть, а душевный порыв. Он съехал с дороги, чтобы возложить цветы к памятнику танкистам. Однако вернуться на трассу уже не смог – колеса увязли в грязи.

К счастью, мимо проезжали автоинспекторы - капитан Олег Баутин и старший лейтенант Алексей Евдаков. Сначала полицейские попытались вытолкать машину на трассу сами, но она слишком крепко увезла. Тогда сотрудники ГИБДД остановили «КамАЗ» и попросили помочь шофера. К «Шкоде» прицепили лебедку и вытащили машину на дорогу.

Иномарку вытащили только с помощью лебедки, прицепленной к «КамАЗу». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель сердечно поблагодарил автоинспекторов за помощь и поехал дальше. Это происшествие – повод для местных властей задуматься о том, чтобы сделать ответвление дороги к памятнику с хорошим асфальтом. Хотя бы к 80-летию нашей Победы.