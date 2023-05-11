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НовостиОбщество11 мая 2023 8:08

В Воронеж привезут мощи Георгия Победоносца

Святыня пробудет в Благовещенском кафедральном соборе с 16 по 18 мая
Юрий КОЗЛОВ
Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца пробудет в Благовещенском соборе до 19.00 18 мая.

Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца пробудет в Благовещенском соборе до 19.00 18 мая.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

16 мая в 20.30 в Благовещенский кафедральный собор Воронежа привезут ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, известного как покровителя православного воинства. В храме проведут молебен о Победе. Его проводят по всей стране. Святыня будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе до 18 мая.

Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России начались 6 мая. До конца сентября святыня посетит около 100 российских городов в 89 регионах нашей страны.

17 мая в 10.00 молебен о Победе перед ковчегом совершит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. А 18 мая в 19.00 святыня отправится в Казань.