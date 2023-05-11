В Воронеже на сутки отключат воду в домах Левобережного и Железнодорожного районов

Нормального потока воды из-под крана из-за понижения давления может не быть во многих домах на левом берегу Воронежа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крайне неприятную новость для жителей части домов Левобережного и Железнодорожного районов сообщили в мэрии. В субботу, 13 мая им придется обходиться без воды. Дело в том, что на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Остужева в рамках реконструкции Остужевской развязки будут проводить работы по переключению водовода диаметром 1000 миллиметров. Соответственно, с момента их начала, то есть, с 22.00 пятницы, 12 мая, и в субботу 13 мая воды не будет по следующим адресам:

– ул. Тиханкина,103а – школа №100;

– ул. Тиханкина103а к1 – детский сад №10;

– ул. Тиханкина, 90а – велотрек;

– ул. Сомовская, 1 – фитнес-клуб.

– ул. Остужева – 35, 35А, 35А/2, 35Б, 37, 39, 39А, 41, 41/2, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 43Д, 43Ж, 43И, 45, 45А, 45/2, 45А/2, 45Б, 45В,45Д, 47, 47/1 – Остужевская ярмарка;

– ул. Остужева, 47/2 – гостиница;

– ул. Остужева, 47В, 50, 51, 52А, 52Б, 52Ш, 54А, 56 – гипермаркет «Метро»;

– ул. Остужева, 58, 62А, 66А/2, 64, 64Б, 66, 66А, 68, 68Д, 70, 70А, 70Б;

– ул. Остужева, 31 – межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний;

– ул. Минская, 14 – пожарная часть.

Кроме того, из-за понижения давления может не быть воды и на верхних этажах в части Левобережного (от ул. Героев Стратосферы до ул. Димитрова) и части Железнодорожного районов (от ул. Димитрова до ул. Остужева).

В мэрии уверяют, что масштаб отключения мог быть еще большим. Однако жителям части домов повезло. Их смогли переключить на дополнительную водопроводную линию.