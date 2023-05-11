Двое водителей пострадали при столкновении кроссовера и грузовика в Воронежской области

Одна из машин врезалась в сетку забора. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 10 мая, в 20.40 на 697 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе случилась авария.

30-летняя жительница Новоусманского района на «Мицубиси-Аутлендер», ехавшая со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, вылетела на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик «ГАЗ-330202». Им управлял 45-летний житель Липецкой области. Машины опрокинулись, оба водителя получили травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Так выглядит капот «Мицубиси» после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Опрокинулся и грузовик. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 10 мая в Воронежской области случилось 79 ДТП. 65 из них произошли в Воронеже, 8 – на дорогах в районах, 6 – на федеральных трассах. При этом пострадавших было только двое – в той самой аварии в Верхнемамонском районе, - сообщили в региональном ГУ МВД.