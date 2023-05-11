В Воронежской области следователи проверяют информацию об избиении двух девушек иностранным спортсменом

За рукоприкладство иностранному спортсмену, возможно, предстоит стать фигурантом уголовного дела. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники Следственного комитета разбираются в скандале, случившемся в ночь на 6 мая около одного из кафе Павловска. В Сети сразу несколько телеграм-каналов распространили информацию, что среднеазиатский спортсмен, специализирующийся на единоборствах, избил двух девушек. Якобы сначала он напал на одну, а потом врезал и другой за то, что она заступилась за подругу.

Кроме того, работники СК проверяют информацию, что полицейский, приехавший на место ЧП, почему-то уговаривал избитых девушек не писать заявление на своего обидчика. Также по неясной причине не вызывали скорую.

В полиции действия своего коллеги не комментируют. По поводу инцидента сообщают, что 6 мая около 5 часов утра в дежурную часть местного отдела МВД позвонила 24-летняя жительница Верхнемамонского района. Она рассказала, что ее около кафе избил неизвестный мужчина. Участковый опросил пострадавшую, а также очевидцев. Девушка обратилась в больницу. Там ей оказали необходимую помощь и отпустили домой. Также девушке выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты должны определить степень тяжести нанесенных ей травм. О другой пострадавшей ничего не сообщают.

Сотрудники СК и полицейские проводят по поводу этого инцидента проверку. Не исключено, что возбудят уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».