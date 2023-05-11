В Воронежской области четыре районных суда получат новых председателей

17 мая в судейском корпусе Воронежской области пройдут масштабные кадровые изменения. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

На ближайшем заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области будут рассматривать четыре отставка и столько же назначений на новый пост. Об этом сообщают в опубликованной на сайте ККС предварительной повестки.

В частности, рассмотрят представления главы Воронежского областного суда Василия Тарасова на четыре руководящие должности.

Павловский райсуд может возглавить местная судья Людмила Лелякова. Поворинским райсудом предложат руководить судье Игорю Куковскому, Богучарским – судье Наталье Жуковской, Кантемировским – судье Татьяне Карпенко.

Кроме того, на заседании решат вопрос об удовлетворении четырех заявлений об отставке. С 24 мая собирается уйти со своего поста судья Воронежского областного суда Руслан Меремьянин. А с 1 июля – судья Центрального районного суда Воронежа Наталья Михина.

Кроме того, планирует уйти на пенсию судья Рамонского райсуда Геннадий Корыпаев. А заместитель председателя Павловского районного суда Сергей Анпилогов написал в ККС заявление о прекращении полномочий и судьи, и зампреда.

Заседание коллегии пройдет 17 мая в здании Воронежского областного суда (пр. Революции, д. 14 А). Начнется оно в 14 часов.