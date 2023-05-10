Девать золотых медалей завоевали воронежские гиревики на первенстве и чемпионате Азии

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежец Владислав Зуев в весе до 68 кг завоевал в Бишкеке три золотые награды в соревнованиях среди юниоров. Он поднялся на высшую ступень пьедестала в дисциплинах «двоеборье» - с результатом 209,5 очка и «толчок» - с результатом 133 повторения, третью же награду завоевал в составе сборной команды России в эстафете.

В весе до 73 кг наш земляк Егор Диденко завоевал золотую медаль в двоеборье среди старших юношей. Его результат - 230,5 очка в сумме двоеборья. В группе младших юношах в весовой категории до 63 кг Вадим Гениевский стал победителем в дисциплинах «двоеборье» - с результатом 327,5 очка с гирями по 16 кг и «рывок» - с результатов 261 повторение.

Александр Сиземин занял первое место среди юношей 14-16 лет, с двумя гирями по 16 кг зафиксировав 116 подъемов. Виктория Воропаева победила в первенстве среди юниорок (19-23 года) с результатом в толчке по длинному циклу гири 24 кг - 52 подъема, а также завоевала золотую медаль в составе юниорской сборной России в эстафете. Тренируют наших спортсменов Николай Сорокин (Бобровский район), Василий Кожушко (Богучарский район) и Никита Колесниченко (Воронеж).