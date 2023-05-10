В Воронежской области задержали 32-летнего нижегородского контрабандиста с почти 10 кг наркотиков

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Воронежской области и инспекторами ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по региону поймали наркоконтрабандиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. 32-летнего жителя Нижегородской области задержали в Рамонском районе на 474 км автодороги М-4 «ДОН». У него изъяли более девяти килограммов 700 граммов синтетического наркотика, производного эфедрона.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый вез запрещенные вещества (десять пластиковых бутылок с синтетикой объемом по одному литру) из Белоруссии в бензобаке «Киа Рио». Оптовую партию наркотического средства ему было необходимо доставить в южные регионы страны. По предварительным данным, задержанный выполнял роль автокурьера в преступной группе, специализирующейся на контрабанде наркотических средств. Сейчас нижегородец находится в изоляторе, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, части 4 статьи 229.1. Расследование продолжается.