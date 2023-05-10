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НовостиОбщество10 мая 2023 15:52

Все 23 лесничества Воронежской области внесли в Единый государственный реестр недвижимости

Теперь земли лесного фонда отделены от иных территорий
Алексей СЕРГУНИН

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли информацию о границах всех лесничеств Воронежской области. Об этом информирует пресс-служба управления лесного хозяйства региона. Эту работу Роскадастр вел с 2019 года. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в управлении лесного хозяйства региона. Теперь при необходимости каждый желающий сможет узнать все необходимое о каждом из 23-х лесничеств региона. То есть сейчас земли лесного фонда отделены от иных территорий.

- Внесение сведений о границах лесничеств в ЕГРН – важный элемент защиты собственности РФ на землях лесного фонда с целью сохранения целостности и грамотного использования природного богатства страны, - уверен руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Оробинский.

Определить границы лесничеств можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Для этого после выбора участка нужно подключить слой «Зоны и территории». Кроме того, можно заказать выписку из ЕГРН через МФЦ, выездное обслуживание регионального Роскадастра, сайт Росреестра или на портале Госуслуг.