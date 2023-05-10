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НовостиОбщество10 мая 2023 15:50

В Воронежской области на волю выпустили змееяда

Это редкая птица, занесенная в Красную книгу России
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы управления лесного хозяйства Воронежской области.

Фото со страницы управления лесного хозяйства Воронежской области.

Птицу с поврежденным крылом местные жители нашли осенью прошлого года на автодороге Острогожск – Репьевка. Об этом сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Воронежской области. Ветеринарное обследование показало, что у змееяда помимо крыла имелись повреждения ребер и киля. После успешного курса лечения и реабилитации выздоровевшую и окрепшую птицу выпустили в природу в пойме реки Дон в Подгоренском районе.

СПРАВКА «КП» Змееяд - крупная хищная птица из семейства ястребиных, одно из самых пугливых и недоверчивых по отношению к человеку пернатых. Питается змеями, высматривая добычу еще в полете. Кроме змей, в рацион змееяда входят лягушки, полевки, мелкие ящерицы и птицы. Змееяд занесен в Красную книгу России в 2001 году. В европейской части России обитает 550 - 750 пар, 8 - 13 пар – в нашем регионе.