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НовостиСпорт10 мая 2023 14:51

Воронежец Дмитрий Шакуров стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе

Турнир среди глухих спортсменов состоялся в Наро-Фоминске
Алексей СЕРГУНИН
Дмитрий Шакуров (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Дмитрий Шакуров (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Наш земляк Дмитрий Шакуров завоевал золото в весовой категории до 77 кг и прошел отбор на Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в июле - августе в Уфе. Другой воронежец Егор Степанов, выступавший в весе до 67 кг, занял третье место и попал в запасной состав. Тренирует Дмитрия и Егора Роман Тишков.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Нарек Оганян стал чемпионом России по греко-римской борьбе. Тем временем, наши земляки завоевали пять медалей на первенстве ЦФО.