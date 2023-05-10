Под Воронежем коммерсантов заставили вернуть 333 гектара земли в федеральную собственность

Огромный земельный участок по-тихому «отжать» у государства не удалось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию коммерсантов, присвоивших 333 гектара федеральной земли в Семилукском районе. Такую огромную площадь рядом незаконных махинацией вывели из государственной в частную собственность. А потом «нарезали» из нее 27 земельных участков. Как выяснили в ходе прокурорской проверки, все юридические лица, участвовавшие в этих сделках, были тесно связаны между собой и управлялись из некоего общего центра.

При этом присвоенный земельный участок был ценен не только своей обширностью. На площади более 105 гектаров, входящей в него, растут деревья, которые можно назвать результатами научно-исследовательских работ. Они представляют собой особую ценность, на некоторые из них оформлены патенты. Более 360 их видов и форм собраны со всех районов Советского Союза - Закарпатья, Крыма, Кавказа и Закавказья, Дальнего Востока, Камчатки и Средней Азии. А карельская береза, созданная в лесопитомнике, занесена в Красную Книгу Карелии.

Проверка превратилась в иск прокуратуры Воронежской области к ООО «РегионЦентрИнвест», администрации Семилукского района, ООО «Агротрейд Сибирь», ООО «Семилукский питомник» и Стрибному В.М. о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка. Арбитражный суд Воронежской области в итоге вернул его в федеральную собственность. Теперь их коллеги подтвердили правильность решения.

О том, будут ли как-то дополнительно наказывать махинаторов, которые чуть не «увели» у государства 333 гектара земли, в надзорном ведомстве не сообщают.