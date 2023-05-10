Жители Воронежа стали больше внимания уделять своему здоровью 73% воронежцев относяся к своему здоровью внимательно

Этот показатель прибавил 8,2 процентных пункта (п. п.) за год после аналогичного исследования. В среднем по России показатель вырос на 4,6 п. п. до 68,8%.

Одновременно с 16,7 до 18,8% выросла и доля россиян, которые стремятся улучшить своё здоровье и ведут здоровый образ жизни. Например, в Воронеже 30% опрошенных рассказали, что занимаются в свободное время спортом. Это на 8 п. п. больше, чем год назад. Однако при этом на 6,2 п. п. — до 35,4% — снизилось число людей, которые в данный момент оценивают состояние своего здоровья как хорошее и очень хорошее. Ещё 53,6% (против 47,2% в 2022 году) назвали его удовлетворительным. Жители Воронежа не стали исключением: только 26% респондентов дали своему здоровью высокую оценку против 36% год назад. Также на 5,9 п. п. (41,8%) меньше россиян рассказали о том, что прошли диспансеризацию в последние два года. Однако в положительную сторону изменилось отношение к рекомендациям врачей: 55,5% опрошенных стараются их соблюдать — это на 10,1 п. п. выше, чем в прошлом году. Значительно вырос этот показатели и в Воронеже: на 16,6 п. п. — до 59%. Положительно оценивать своё состояние более склонны мужчины (40%), чем женщины (31%). Этот показатель закономерно падает с возрастом: в 18–30 лет здоровыми себя считают 61%, в 31–40 — 52%, в 41–50 — 37%. Среди людей в возрасте от 51 до 60 лет таких 20%, а в более старшем поколении — только 7%. В числе привычек, провоцирующих критические заболевания, респонденты назвали злоупотребление алкоголем (27%), курение (16%) и переедание (8%). О вреде спиртных напитков стали задумываться чаще: год назад только 16,1% назвали его причиной развития серьёзных болезней. Примечательно, что и выпивать при этом стали меньше: реже раза в месяц алкоголь употребляют 62,9% против 58,7% годом ранее. А вот курение осталось примерно на том же уровне: 27,2% против 26,4%. Махачкала сохранила лидерство среди городов, где проживает больше всего некурящих, — 83%. В топе остался Ижевск (78%), подтянулись Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург (по 77%). Меньше всего некурящих в Набережных Челнах (66%), Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Саратове и Челябинске (по 70%). Тех, кто употребляет алкоголь хотя бы раз в месяц, по-прежнему меньше всего в Махачкале (8%), Владивостоке (21%) и Ижевске (23%). Самыми «часто пьющими» городами стали Пенза (68% респондентов выпивают не реже, чем раз в месяц), Ульяновск (57%) и Рязань (55%). Четверть опрошенных россиян (22,8% против 24,9%) рассказали, что у них самих или их близких есть тяжёлые хронические заболевания либо они страдают от их последствий — например, пережили инфаркт или инсульт. Женщины сообщали об этом чаще, чем мужчины: 26 и 19% соответственно. Из тяжёлых заболеваний чаще всего встречаются аллергия (20%) и диабет (18%). По сравнению с прошлым годом количество аллергиков почти не изменилось, а вот о диабете рассказали больше респондентов (17,7% против 12,6%). В топ-5 также вошли остеохондроз (10,2% против 10,8% в 2022 году), инсульт (9,7% против 11%) и онкология (9,8% против 8,9%).

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования: «Радует, что число людей, следящих за здоровьем, растёт. Но одной заботы о здоровье не всегда бывает достаточно: наследственность, экологическая обстановка и стрессы оказывают большое влияние на состояние нашего организма. Участники опроса рассказали, что больше всего боятся онкологии (42,8%), инфарктов (13,5%) и инсультов (10,4%)».

Кристина Маскаленко, и.о. управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк: «Хотя забота о здоровье и правильный образ жизни могут существенно снизить риск развития многих заболеваний, они не могут обеспечить полной защиты от всех угроз здоровью. Критические заболевания, такие как онкология, инфаркт, инсульт, могут проявиться в любом возрасте. В таких случаях очень важна быстрая реакция и незамедлительный старт лечения. В этом может помочь специализированная страховка, которая позволит получить необходимое лечение в кратчайшие сроки и сохранит финансовую устойчивость семьи».