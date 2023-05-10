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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:37

Воронежские следователи проверят факт избиения ребенка мужчиной на улице Лизюкова

Якобы взрослый вынуждал мальчика извиниться перед собакой
Ярослав ИВАНОВ
скриншот видео из соцсетей

скриншот видео из соцсетей

Воронежские следователи начали проверку после сообщений в соцсетях об избиении взрослым подростка. Инцидент произошел вечером 9 мая на улице Лизюкова. В пабликах пишут, что пьяный мужчина с собакой, якобы, заставил мальчика извиняться перед своим псом, за то, что матерился при нем. При этом мужчина держал подростка за ухо и сам нецензурно выражался.

- Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.