Воронежские следователи проверят факт избиения ребенка мужчиной на улице Лизюкова

скриншот видео из соцсетей

Воронежские следователи начали проверку после сообщений в соцсетях об избиении взрослым подростка. Инцидент произошел вечером 9 мая на улице Лизюкова. В пабликах пишут, что пьяный мужчина с собакой, якобы, заставил мальчика извиняться перед своим псом, за то, что матерился при нем. При этом мужчина держал подростка за ухо и сам нецензурно выражался.

- Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.