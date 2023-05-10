В Воронеже мужчина в День Победы заставил подростка извиняться за мат перед своей собакой

Мужчина отстоял право своей собаки не слушать мат, справившись с подростком. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Очевидцы рассказали о диком случае, который произошел вечером во вторник, 9 мая, недалеко от дома № 44 на улице Лизюкова. Мужчине крепкого телосложения, прогуливавшемуся с собакой, не понравилось, что проходивший рядом подросток ругается матом. Он схватил мальчика на вид лет 12-14. Стал бить и требовать, чтобы подросток извинился за мат перед его собакой.

Прохожие не решились вмешаться, убоявшись комплекции агрессивного и, скорее всего, пьяного хозяина собаки. А вот видео снять не постеснялись, правда, в него эпизоды избиения не попали.

Чем инцидент закончился, в итоге непонятно. Ясно только то, что ревнитель собачьей нравственности подростка не убил и не покалечил. Об этом можно судить по тому, что в полицию никакие сообщения по поводу этого ЧП не поступали.