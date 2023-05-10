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НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:44

В Воронеже мужчина в День Победы заставил подростка извиняться за мат перед своей собакой

Он учил ему нормативному русскому языку на улице Генерала Лизюкова
Олег КУЗНЕЦОВ
Мужчина отстоял право своей собаки не слушать мат, справившись с подростком.

Мужчина отстоял право своей собаки не слушать мат, справившись с подростком.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Очевидцы рассказали о диком случае, который произошел вечером во вторник, 9 мая, недалеко от дома № 44 на улице Лизюкова. Мужчине крепкого телосложения, прогуливавшемуся с собакой, не понравилось, что проходивший рядом подросток ругается матом. Он схватил мальчика на вид лет 12-14. Стал бить и требовать, чтобы подросток извинился за мат перед его собакой.

Прохожие не решились вмешаться, убоявшись комплекции агрессивного и, скорее всего, пьяного хозяина собаки. А вот видео снять не постеснялись, правда, в него эпизоды избиения не попали.

Чем инцидент закончился, в итоге непонятно. Ясно только то, что ревнитель собачьей нравственности подростка не убил и не покалечил. Об этом можно судить по тому, что в полицию никакие сообщения по поводу этого ЧП не поступали.