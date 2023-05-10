Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 12:19

32-летний воронежец похитил из барбершопа свыше ста тысяч рублей

Он отказался свидетельствовать против себя
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишения свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от владельца барбершопа, расположенного на территории Северного микрорайона, о краже денег. Об этом информирует телеграм-канал ГУ МВД по региону.

Стражи порядка выяснили, что в дневное время предприниматель ненадолго отлучился из заведения. Вернувшись, он обнаружил, что стекло входной двери разбито, а из ящика похищены деньги. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей.

Изучив биологические следы, оставленные злоумышленником в момент пореза о стекло, а также записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 32-летний воронежец. На допросе задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишения свободы на срок до пяти лет.