32-летний воронежец похитил из барбершопа свыше ста тысяч рублей

Злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от владельца барбершопа, расположенного на территории Северного микрорайона, о краже денег. Об этом информирует телеграм-канал ГУ МВД по региону.

Стражи порядка выяснили, что в дневное время предприниматель ненадолго отлучился из заведения. Вернувшись, он обнаружил, что стекло входной двери разбито, а из ящика похищены деньги. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей.

Изучив биологические следы, оставленные злоумышленником в момент пореза о стекло, а также записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 32-летний воронежец. На допросе задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишения свободы на срок до пяти лет.