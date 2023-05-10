В Воронеже у водителя, задолжавшего по штрафам 90 тыс рублей, забрали машину на штрафстоянку

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В Воронеже автоинспекторы поймали водителей, задолжавших по штрафам за нарушение ПДД большие суммы.

На улице Циолковского сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта», регистрация которого оказалась аннулирована, кроме того 42-летний водитель имеет ряд задолженностей. Мужчина 175 раз нарушил ПДД - общая сумма штрафов составила около 70 тысяч рублей. В рамках привлечения к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, полицейские изъяли у водителя свидетельство о регистрации и номера. Кроме того, нарушителя оштрафовали за то, что перевозил ребенка без детского автокресла.

А на улице Антонова-Овсеенко остановили автомобиль «Ауди 100». 47-летний водитель имел задолженность по штрафам в 93 тысячи рублей. Судебные приставы вынесли требование по оплате задолженности и эвакуировали машину на штрафстоянку. Теперь водителю придется погасить имеющуюся задолженность и оплатить штраф, чтобы вернуть свой автомобиль.