Прокуроры помогли установить наплавной мост на реке Дон под Воронежем

Фото: департамент дорожной деятельности Воронежской области ВКонтакте.

Под воздействием Воронежской транспортной прокуратуры подрядчик исполнил государственный контракт на монтаж наплавного моста через реку Дон под Воронежем. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Воронежские прокуроры обратили внимание, что Павловский судостроительно-судоремонтный завод не выполняет государственный контракт об изготовлении и монтаже наплавного моста в селе Новогремяченское Хохольского района. В результате завод привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).

Кроме того, были обнаружены нарушения при изменении условий контракта, в связи с чем ответственные должностные лица профильного департамента, выступавшего заказчиком, и завода управление Федеральной антимонопольной службы по региону привлекло к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ («Изменение условий контракта, если такая возможность не предусмотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок»).

После вмешательства прокуратуры департамент дорожной деятельности взял на контроль исполнение подрядчиком обязательств, а завод заключил договор на транспортировку моста к месту расположения. В итоге наплавной мост установили 2 мая.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, спустя сутки после открытия моста из-за резкого подъема воды в реки движение по нему было остановлено.