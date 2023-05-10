Воронежцев пригласили на бесплатные концерты в библиотеку

13 мая в библиотеке имени Никитина пройдет два бесплатных концерта.

В 13.00 выступит вокально-эстрадный ансамбль «Карамель». Программу «Весеннее настроение» юные артисты посвятят Международному дню матери, который отмечается во второе воскресенье мая. Они порадуют слушателей песнями советских и современных композиторов о Родине, природе родного края, дружбе и любви. Концерт пройдет в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки», 6 +

А в 15.00 в библиотеке состоится творческий вечер воронежского автора-исполнителя Владимира Новикова. Программа называется «Поцелуй души». Артист, являющийся участником фестивалей авторской песни «Развеем стужу песней теплой» и «Вольная гавань», исполнит лирические песни, романсы, юмористические четверостишия. Специальными гостями концерта станут лауреат международных фестивалей авторской песни Сергей Филимонов и поэт-баснописец из Боброва Александр Солдатов. Творческий вечер «Поцелуй души» пройдет в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки», 12+