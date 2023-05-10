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НовостиОбщество10 мая 2023 11:47

В Воронеже следователи разберутся в обстоятельствах травмирования ребенка наездом электросамоката

Инцидент произошел в парке «Орленок»
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи начали проверку по факту травмирования 6-летнего ребенка наездом электросамоката с двумя подростками. Сообщения об инциденте, который произошел в парке «Орленок», появились в соцсетях 9 мая.

- В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, из-за участившихся происшествий с электросамокатами городские власти собираются ограничить скорость для личных средства индивидуальной мобильности до 15 км/ч и закрыть часть города для электросамокатов