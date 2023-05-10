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НовостиОбщество10 мая 2023 10:47

В Воронеже закроют часть города для электросамокатов

А скорость для них ограничат до 15 км/ч
Ярослав ИВАНОВ

Из-за участившихся происшествий с электросамокатами городское управление транспорта Воронежа при взаимодействии с другими профильными структурами начало разработку нормативно-правовой базы по использованию в городе электросамокатов. Регламент будет распространяться как на предоставляемые в аренду, так и личные средства индивидуальной мобильности.

- Документ будет предусматривать введение зоны ограничения максимально допустимой скорости для отдельных территорий - до 15 км/ч, когда в целом по городу - не более 25 км/ч. Также появятся так называемые зоны ограничения использования электросамокатов, - сообщили в мэрии. - Перечень всех этих зон будет определяться с привлечением сотрудников ГИБДД, а также на основании обращений горожан.