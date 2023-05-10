Умер бывший главврач тубдиспансера Бутурлиновского района Воронежской области Вячеслав Куравкин

Вячеслав Куравкин. Фото со страницы департамента здравоохранения Воронежской области в VK.

На 54-м году ушел из жизни бывший главный врач Бутурлиновского противотуберкулезного диспансера Вячеслав Куравкин. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Свою трудовую деятельность Вячеслав Александрович начал в 1993 году в качестве фельдшера Бутурлиновского противотуберкулезного диспансера. После окончания в 1994 году ВГМИ имени Н.Н. Бурденко продолжил трудиться в медучреждении фтизиатром. С 1995 года переведен на должность заведующего отделением. В 2000 году Вячеслава Куравкин назначили главным врачом Бутурлиновского противотуберкулезного диспансера и возглавлял учреждение 19 лет. В 2019 году он перешел на должность участкового врача-фтизиатра. В 2022 году назначен заведующим диспансерным отделением.

Вячеслав Александрович одновременно совмещал работу фтизиатра, пульмонолога и преподавал в Бутурлиновском медицинском колледже. В период пандемии COVID-19 пошел работать пульмонологом в «красную зону».