Воронежский хор с 80-летием поздравили три прославленных коллектива

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В столице Черноземья с успехом прошел фестиваль «Из сердца России». Форум создали в честь 80-летия Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. Прославленный коллектив встречал коллег с хлебом-солью.

За три дня, с 5 по 8 мая, поздравить воронежцев приезжали три коллектива: народный хор Республики Беларусь имени Цитовича - символ души белорусского народа, который на протяжении 70 лет бережно хранит и популяризует народную песню, ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Кубаря» - коллектив, являющийся визитной карточкой казачьей культуры Кубани, а также Волжский русский народный хор имени Петра Милославова – коллектив, представляющий культуру Поволжья на протяжении вот уже 70 лет.

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова хлебом-солью на каждом концерте исполнял здравицу и завершал мероприятие общей финальной песней «Я лечу над Россией».