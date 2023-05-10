В Воронеже мужчина пригласил в гости бывшего коллегу по работе и ударил его ножом

Место преступления. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

5 мая в квартире одного из домов на улице 60-й Армии Коминтерновского района разгорелись страсти. В гости к 47-летнему приятелю пришел его 42-летний бывший коллега по работе. Ранее оба трудились на мебельной фабрике. Мужчины выпивали на кухне. Спиртное ударило им в головы, и они поссорились. Причем хозяин квартиры так разозлился, что схватил нож и пырнул им гостя в живот. А потом понял, что натворил, и вызвал скорую. Тяжелораненого гостя отвезли в больницу.

- Наши сотрудники задержали хозяина квартиры. В отделе полиции он признал свою вину. Сказал, что дружит с раненым им мужчиной три года, но тем не менее после его оскорбительных слов сдержаться не смог. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.