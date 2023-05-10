В Воронежской области открылась вакансия с зарплатой до 500 тысяч рублей

За большие деньги и потрудиться придется немало. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter опубликовали ТОП-10 самых выгодных вакансий начала мая в Воронежской области. На первом месте среди них предложение работы коммерческим директором. Ему предлагают зарплату до 500 тысяч рублей. Среди обязанностей на этой должности построение единой системы и управление коммерческим блоком группы компаний. Также нужно будет обеспечивать выполнение плана по ключевым показателям, разрабатывать стратегию развития и продвижения брендов на рынке, контролировать исполнение бизнес-процессов. А еще надо будет отвечать за автоматизацию и внедрение инструментов продаж.

На втором месте зарплаты, которые предлагают бригаде монтажников. Им обещают от 250 до 500 тысяч рублей. В их обязанности будет входить монтаж газопроводов, а также теплотехнического оборудования котельных. Нужен опыт работы по схожему профилю от одного года до трех лет.

Зарплату от 200 до 500 тысяч в Воронеже предлагают танцовщице или танцовщику, а также коммерческому директору в компании по продаже мебельных фасадов.

Также весьма выгодна вакансия коммерческого директора по производству и продаже молочных продуктов с зарплатой от 480 тысяч, здесь нужен опыт работы. До 450 тыс. рублей обещают разработчику в IT-компании, 350 тысяч в месяц – риелтору (здесь многое зависит от эффективности работы, значительную часть заработка составляют проценты от сделок).

Замыкают ТОП-10 вакансии ведущего менеджера по лизингу с зарплатой от 300 тыс. рублей, директора по персоналу – до 282 тысяч и генерального директора приборостроительного завода – от 250 тыс. рублей до вычета налогов.

- В начале мая 2023 года в Воронежской области открыты 5 400 вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения работы в сфере торговли или информационных технологий, - сообщили в пресс-службе HeadHunter.