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НовостиПроисшествия10 мая 2023 9:47

В Воронежской области директор школы сдавал неофициально спортзал в аренду, а деньги клал в карман

Руководитель образовательного учреждения незаконно получил 160 тыс рублей
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 44-летнего директора образовательного учреждения, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области.

С октября 2018 года по декабрь 2020 года руководитель образовательного учреждения, получил около 160 тысяч рублей за предоставление в аренду спортивного зала школы. При этом никаких торгов не было, официального договора тоже, деньги на счет школы не поступали. Директор клал их в свой карман.