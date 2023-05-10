Воронежский пенсионер вернулся с дачи, чтобы потерять 350 тысяч рублей

71-летний воронежец лишился 350 тысяч рублей после звонка «из банка». Пенсионеру пришлось вернуться с дачи, чтобы «защитить» свои сбережения, а в итоге он их, наоборот, потерял. Инцидент случился на майских праздниках.

Мужчина находился за несколько десятков километров от города, когда ему позвонили аферисты. Звонивший представился начальником службы безопасности кредитно-финансового учреждения и сообщил, что мошенники пытаются взломать банковский счет воронежца. Чтобы предотвратить это, необходимо обналичить деньги и положить их на «безопасный счет». Пенсионер вернулся в Воронеж, снял в банкомате средства и перевел их на два счета, которые указал звонивший. После завершения операции мужчине звонить перестали, но он понял, что не знает, куда перевел свои сбережения.

За 9 мая в полицию с заявлениями на действия дистанционных мошенников обратились 12 жителей Воронежской области, в общей сложности лишились около 900 тыс рублей.