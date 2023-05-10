Два игрока воронежского «Факела» вошли в символическую сборную 26 тура РПЛ

Фото со страницы "Матч Премьер" в VK.

Эксперты телеканала «Матч Премьер» определили символическую сборную 26-го тура РПЛ. В нее вошли двое представителей воронежского «Факела» - защитник Сергей Божин и нападающий Хызыр Аппаев. Причем, если Хызыр попал в ТОП-11 впервые в этой кампании, то Сергей – в третий раз.

Напомним, что в «огнеопасные» сенсационно одолели в Ростове местный одноименный клуб (2:0) благодаря голам Акбашева и Аппаева. Кстати, в последний раз воронежцы выигрывали два матча подряд в элитном дивизионе осенью 2000 года. И вот теперь повторили этот результат в матчах с «Динамо» (2:0) и «Ростовом».

Теперь 14 мая, в 27-м туре, воронежцы примут на своем поле нижегородский «Пари НН». Начало игры в 19:00.