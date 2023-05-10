В Воронеж на опен-эйр в Белом колодце приедут музыканты из ЮАР, Турции, Грузии и Сибири

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля объявила полный состав участников опен-эйра «Музыка мира в Белом колодце», который пройдет 11 июня в меловом карьере. На фестивале выступят музыканты из ЮАР, Грузии, Турции и России.

Платоновфест ранее анонсировал выступление в Белом колодце группы The Soil из ЮАР (их стиль представляет собой смесь джаза и афро-соула с хип-хопом и афро-попом), а также команды из Турции Light in Babylon (исполняют восточно-средиземноморскую музыку). Кроме того, в концерте примут участие грузинская певица Меги Гогитидзе и команда из Сибири Otyken.

В творчестве Меги Гогитидзе грузинская этника и проникновенные поэтические строчки обрамлены современным звучанием в диапазоне от фолка и рока до джаза и дрим-попа в исполнении кубинских музыкантов. Меги уже стала хэдлайнером на главной сцене фестиваля «Дикая Мята», выступила в Баку, Ереване, в городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Otyken - многонациональная группа, в составе которой представители коренных малых народов Сибири. Музыканты поют на чулымском, хакасском, долганском и русском языках. Свой стиль команда определяет как S-pop (сибирская фолк-поп музыка) – сочетание современных ритмов техно, R&B и рока с древними мелодиями, горловым пением и игрой на гигантских барабанах из кожи маралов. В 2021 году коллектив стал победителем международного этнического фестиваля «Музыки мира».